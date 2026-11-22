ЦСКА 1948 допусна разочароваща грешна стъпка в Първа лига, след като завърши 1:1 при гостуването си на Ботев Враца в среща от 15-ия кръг. Столичани пристигнаха след силна серия в нападение, но не успяха да се възползват от трудната форма на домакините, които нямаха победа повече от два месеца.

Гостите откриха резултата в 34-ата минута, когато Огнен Гашевич центрира от левия фланг, а Елиас Франко засече топката във вратата на Марин Орлинов. Преднината на ЦСКА 1948 обаче се задържа само осем минути. След изпълнение на корнер Радослав Цонев отклони с глава към Милен Стоев, който също с глава възстанови равенството.

В края на първото полувреме Ботев Враца дори можеше да стигне до обрат, но вратарят Алекс Божев спаси опасен удар на Мартин Смоленски.

След почивката футболистите на ЦСКА 1948 поеха инициативата и владееха повече топката, но изпитваха сериозни затруднения при преодоляването на защитата на домакините. Въпреки териториалното си предимство гостите не успяваха да създадат достатъчно чисти положения, за да стигнат до второ попадение.

В заключителните минути столичани все пак бяха близо до победата. След комбинация между Фредерик Масиел и Бернардо Коуто Елиас Франко изпрати топката в мрежата, но след намесата на ВАР попадението беше отменено заради засада.

Така ЦСКА 1948 трябваше да се задоволи само с точка срещу съперник, който беше спечелил едва едно равенство в предишните си четири шампионатни срещи.

Равенството прекъсна победния устрем на столичани, които бяха отбелязали впечатляващите 12 гола в предходните си три двубоя от първенството. Вместо да затвърди добрата си форма, отборът пропусна възможността да прибави нови три точки към актива си.