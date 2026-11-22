ЦСКА ще гостува на Ботев Пловдив в един от най-интересните мачове от 15-ия кръг на Първа лига. „Червените“ пристигат на „Колежа“ като лидери в класирането и единственият отбор без загуба от началото на сезона, докато домакините заемат петата позиция.

Столичният тим е в отлично настроение след убедителния успех с 3:0 над Левски във Вечното дерби. С тази победа ЦСКА затвърди лидерската си позиция и вече има 34 точки от 14 изиграни срещи. Преднината пред втория Левски е две точки, като „сините“ са с мач по-малко.

Първият двубой между двата отбора през настоящата кампания завърши с успех 3:2 за „армейците“ на 27 юли. Историята на шампионатните сблъсъци на пловдивска земя също дава предимство на столичани. В досегашните 75 гостувания на „Колежа“ ЦСКА е спечелил 33 пъти, Ботев има 27 победи, а равенствата са 15.

Формата на „червените“ в последните кръгове също е впечатляваща. Преди успеха над Левски те надделяха над Лудогорец с 2:0 и ЦСКА 1948 с 3:2. Единственото прекъсване на победната им серия дойде в края на октомври, когато завършиха 0:0 със Славия в мача, с който бе открит новият стадион на столичани.

Ботев Пловдив също има основания за оптимизъм преди сблъсъка. „Канарчетата“ са пети в подреждането с 23 точки и голова разлика 23:21, а в последните си пет шампионатни срещи записаха три победи.

Двубоят между Ботев и ЦСКА е на 22 ноември от 18:00 часа и се очертава като сериозно изпитание за лидерите в първенството.