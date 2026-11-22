Реал Мадрид постигна драматична домакинска победа с 2:1 срещу Селта в двубой от 13-ия кръг на испанската Ла Лига. Възпитаниците на Жозе Моуриньо трябваше да правят обрат, след като изостанаха рано в резултата, но попадения на Джуд Белингам и резервата Карлос Еспи донесоха трите точки на "Сантиаго Бернабеу“.

С успеха мадридчани продължиха победната си серия във всички турнири и събраха 33 точки, с колкото Барселона оглавяваше класирането преди началото на кръга.

Гостите от Виго изненадаха Реал още в шестата минута. След продължителна атака Хави Галан намери Вилиот Сведберг, който подаде към Пабло Дуран, а нападателят отблизо изпрати топката в мрежата на Тибо Куртоа.

Ранното попадение постави домакините под напрежение, а Селта продължи да създава опасности. Сведберг пропусна отлична възможност да удвои преднината, след което Куртоа се намеси решително при негов удар.

Реал Мадрид постепенно наложи териториално превъзходство, но изпитваше затруднения в завършващата фаза. В 37-ата минута домакините получиха възможност да изравнят от дузпа, отсъдена за нарушение на Хави Родригес срещу Килиан Мбапе.

Френският нападател обаче не успя да се възползва от шанса, след като изпрати топката високо над напречната греда. Така Селта запази аванса си до почивката.

В началото на второто полувреме мадридчани отново потърсиха изравняването, но защитата на гостите се справяше с натиска. Жозе Моуриньо предприе промени и в 57-ата минута пусна в игра Винисиус Жуниор, Федерико Валверде и Марк Кукурея.

Селта също имаше възможности да увеличи преднината си. Феран Жутгла стреля опасно покрай вратата, а малко след това Куртоа спаси силен удар на Пабло Дуран.

Пропуските на гостите бяха наказани в 66-ата минута. Мбапе върна топката към Джуд Белингам, който с мощен удар с десния крак не остави шансове на вратаря Йонуц Раду и възстанови равенството.

Попадението даде допълнителен импулс на домакините, които засилиха натиска в търсене на победата. Моуриньо включи в игра и Ендрик, а в 78-ата минута се появи Карлос Еспи, заменил Едуардо Камавинга.

Именно 21-годишният нападател се превърна в герой за Реал Мадрид. В 85-ата минута Винисиус центрира в наказателното поле, Еспи стреля с глава, а Раду успя да спаси. При добавката обаче младият футболист беше най-съобразителен и изпрати топката в мрежата за 2:1.

Това беше третото попадение на Еспи в девет мача от Ла Лига през сезона, въпреки че е записал по-малко от 100 минути игрово време.

THIS IS REAL MADRID! https://t.co/byAQTBBwE1 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) November 21, 2026

В заключителните минути Ендрик пропусна възможност да направи победата по-убедителна, след като негов удар от близка дистанция беше отразен от Раду.