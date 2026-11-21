Севиля и Бетис завършиха 1:1 в градското дерби от испанската Ла Лига. Домакините се добраха до равенството в добавеното време след груба грешка на вратаря на гостите Алваро Вайес, който не успя да спаси сравнително лек удар на Кике Салас.

Първото полувреме премина без попадения, но малко след почивката Бетис успя да поведе. В 50-ата минута Иско асистира на Антони, който преодоля защитата на Севиля и откри резултата.

Бразилецът имаше отлична възможност да удвои преднината на своя тим малко по-късно, но пропусна да се разпише за втори път и да доближи Бетис до трите точки.

Десет минути преди края Антони получи контузия и беше принудително заменен от Родриго Рикелме.

Гостите изглеждаха близо до успеха, но в началото на добавеното време Севиля успя да възстанови равенството. Кике Салас отправи удар към центъра на вратата, който не изглеждаше особено опасен, но Алваро Вайес допусна сериозна грешка и позволи на топката да премине голлинията.

Попадението донесе ценна точка на Севиля и остави Бетис с разочарованието от изпуснатата победа в едно от най-емоционалните съперничества в испанския футбол.

Равенството попречи на Бетис да се изкачи на третото място в класирането. Тимът остана четвърти, на една точка зад Атлетико Мадрид, който има мач утре.

Севиля заема шестата позиция с актив от 19 точки.