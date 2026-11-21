Арсенал пропусна отлична възможност да увеличи преднината си на върха във Висшата лига, след като завърши 2:2 при гостуването си на Нюкасъл в двубой от 11-ия кръг на английското първенство.

Лондончани имаха шанс да се откъснат още повече от основните си преследвачи, след като по-рано Манчестър Сити завърши 1:1 с Фулъм на "Етихад“, а Челси допусна тежко поражение с 1:4 от Лийдс на "Стамфорд Бридж“. Вместо да се възползва максимално от грешните стъпки на конкурентите си, тимът на Микел Артета прибави само една точка към актива си.

Арсенал започна по-активно срещата и още в шестата минута Нони Мадуеке разтресе страничната греда. Гостите продължиха да контролират събитията на терена и заслужено откриха резултата в 33-ата минута.

След грешка в отбраната на Нюкасъл Мадуеке отне топката и я подаде към Кай Хаверц, който изведе Еберечи Езе. Английският национал завърши атаката с прецизен удар за 0:1.

До почивката „артилеристите“ имаха още възможности да увеличат преднината си, но Мадуеке пропусна две добри положения, като при едното Люис Хол се намеси решително.

След подновяването на играта обаче Нюкасъл показа съвсем различно лице. Домакините повишиха агресията си и само четири минути след началото на второто полувреме възстановиха равенството.

След неточна намеса на Мартин Йодегор топката достигна до Уилям Осула, който намери Харви Барнс. Крилото се озова на добра позиция и преодоля Давид Рая за 1:1.

Попадението даде допълнителна увереност на домакините, които продължиха да притискат съперника. В 63-ата минута Нюкасъл осъществи пълен обрат след статично положение. Дан Бърн игра с глава, Рая и Езри Конса успяха да спрат топката пред голлинията, но Малик Тиау беше най-съобразителен при добавката и направи резултата 2:1.

Малко по-късно Арсенал понесе и кадрови удар, след като Давид Рая получи проблем с рамото и беше принудително заменен от Кепа Арисабалага.

В 74-ата минута домакините бяха близо до трето попадение, когато след центриране на Люис Хол Кай Хаверц отклони топката към собствената си врата, но тя срещна напречната греда.

Арсенал все пак намери сили да отговори. В 78-ата минута Нони Мадуеке завърши бърза контраатака с удар отдясно. Вратарят на Нюкасъл Лукаш Хорничек не се намеси убедително и топката премина под ръката му за 2:2.

A battling point on the road. We keep pushing. https://t.co/DsZ1nokQEa — Arsenal (@Arsenal) November 21, 2026

В оставащото време и двата отбора потърсиха победното попадение. Нюкасъл създаде опасности пред Кепа, докато Арсенал опита да стигне до пълен обрат, но нито един от съперниците не успя да промени резултата.