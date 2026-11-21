Дезире Дуе получи тежка контузия при победата на Пари Сен Жермен при гостуването на Ница в мач от 11-тия кръг на Лига 1.

Успехът на парижани бе помрачен, а съмненията са за сериозна травма на предната кръстна връзка, като ако лошите прогнози се потвърдят, това ще означава край на сезона за френския национал.

Инцидентът се случи, когато Дуе се завъртя, за да опази топката от полузащитника на Ница Софиан Диоп, при което напълно изпънатият му крак поддаде, без да е имало какъвто и да е контакт с Диоп.

21-годишният футболист, който бе изнесен на носилка със сълзи на очи под аплодисментите на публиката на "Алианц Ривиера", беше заменен от Феран Торес.

Дуе, който изгря на голямата сцена с блестящо представяне при победата над Интер в Шампионската лига през 2025 година, отбеляза втория си гол в първенството за сезона в 39-тата минута за успеха с 3:2.

„Той е тъжен и притеснен. Ще се завърне два пъти по-силен, в това нямам никакво съмнение", заяви след мача треньорът на ПСЖ Луис Енрике.

„Ще трябва да изчакаме до утре, за да разберем точния характер на травмата. Но тя е сериозна – видяхме кадрите“, каза още Енрике.

„Такъв е животът на професионалния футболист; човек трябва да осъзнае, че това е част от кариерата, и да го приеме", добави той.

За столичани това е нов тежък удар след контузията на Хвича Кварацхелия, който скъса кръстни връзки преди няколко седмици.