Пари Сен Жермен постигна трудна победа с 3:2 при гостуването си на Ница в двубой от 11-ия кръг на френската Лига 1. Шампионите трябваше да осъществяват обрат, след като допуснаха ранен гол, но успяха да стигнат до трите точки и да запазят първото място в класирането.

Домакините започнаха по-активно срещата и поведоха още в осмата минута. Жонатан Клос намери Мохамед Амура, който се разписа и даде аванс на Ница.

Парижани постепенно поеха инициативата и успяха да обърнат резултата само в рамките на две минути. В 31-вата Сени Маюлю възстанови равенството след точно изпълнение на дузпа, а още при следващата атака Дезире Дуе се възползва от подаване на Ашраф Хакими и направи резултата 2:1 в полза на гостите.

Радостта на ПСЖ обаче беше помрачена още преди почивката. Голмайсторът Дезире Дуе получи контузия и се наложи да бъде изнесен на носилка. Старши треньорът Луис Енрике беше принуден да извърши смяна, като на негово място в игра се появи Феран Торес.

След почивката двата отбора продължиха да търсят попадения, но парижани успяха да задържат преднината си до заключителните минути.

В 85-ата минута резервата Феран Торес се разписа след асистенция на Усман Дембеле и увеличи аванса на шампионите на 3:1.

Ница не се отказа и успя да намали изоставането си дълбоко в добавеното време. Жонатан Клос записа втората си асистенция в двубоя, след като подаде на Али Абди, който оформи крайното 2:3.

Въпреки късното попадение на домакините, Пари Сен Жермен съхрани преднината си и си тръгна с трите точки от Лазурния бряг.

С успеха тимът на Луис Енрике събра 26 точки и остана начело в класирането на Лига 1. Ница заема шестата позиция със 17 точки.