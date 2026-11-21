Алавес се наложи над Депортиво Ла Коруня с 3:1 в среща от 13-ия кръг на испанската Ла Лига.

Началото на мача за баския тим бе отлично, като Анхел Перес откри резултата за домакините още във втората минута. Галисийците обаче изравниха в края на първата част, след като Нахуел Таналия си вкара автогол.

Алавес отново бе по-активният отбор след почивката и спечели дузпа в 53-ата минута, но Антонио Бланко пропусна от бялата точка. Все пак десет минути по-късно аржентинецът Лукас Бойе направи 2:1 за домакините. В последната минута на редовното време Денис Суарес оформи крайното 3:1 за Алавес.

Благодарение на трите точки Алавес се изкачи на осмо място в класирането с 16 точки, колкото има и седмият Атлетик Билбао. Новакът Депортиво Ла Коруня е на 11-а позиция с 15 точки