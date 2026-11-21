Камерунският защитник напуска "сините“ след 46 изиграни мача и една шампионска титла
Левски обяви раздялата си със защитника Оливер Камдем. Договорът на камерунския футболист е прекратен по взаимно съгласие, съобщиха от столичния клуб.
Камдем пристигна на стадион "Георги Аспарухов“ в началото на 2025 година, след като преди това защитаваше цветовете на Локомотив Пловдив.
За престоя си при "сините“ бранителят записа общо 46 мача във всички турнири, в които отбеляза едно попадение. Той беше част и от състава, спечелил шампионската титла на България през сезон 2025/26.
От Левски благодариха на футболиста за приноса му към отбора и му пожелаха успех в следващия етап от кариерата.
"Ръководството, играчите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи“, написаха от клуба в официалното си съобщение.