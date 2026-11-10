Левски може да се раздели с Оливер Камдем през зимния трансферен прозорец

Българският шампион Левски е готов да се раздели с камерунския национал Оливер Камдем още през януарския трансферен прозорец. Според информация на Africafoot 24-годишният десен защитник не попада в плановете на старши треньора Хулио Веласкес и вече търси възможности да продължи кариерата си в друг клуб.

Камдем има договор със "сините“ до лятото на 2027 година, но към момента не са водени разговори за неговото удължаване. Агентите на футболиста работят по намирането на нов отбор, като интерес към него има от клубове от Турция и Португалия. Все още обаче няма постъпили конкретни оферти.

Защитникът пропусна значителна част от началото на сезона заради контузия на коляното, получена в средата на юли. След близо три месеца отсъствие той се завърна в игра на 10 октомври при победата на Левски с 2:0 над Черно море във Варна.

Впоследствие Камдем изигра пълни 90 минути при успеха с 2:0 срещу Спартак Плевен в турнира за Купата на България и започна като титуляр при равенството 1:1 с Арда в Кърджали.

В последните два шампионатни двубоя обаче камерунецът не попадна в групата на Хулио Веласкес. Той остана извън състава при победата с 1:0 над Дунав в Русе, както и при загубата с 0:3 от ЦСКА във Вечното дерби.

От началото на настоящата кампания Камдем има едва пет участия за Левски. Той пристигна на стадион "Георги Аспарухов“ от Локомотив Пловдив през зимата на 2025 година и до момента е записал общо 46 мача, в които има един гол и четири асистенции.

Въпреки ограниченото игрово време през сезона защитникът продължава да получава доверие на международно ниво. Камдем попадна сред 28-те футболисти, повикани в националния отбор на Камерун за предстоящите квалификационни срещи срещу Намибия на 12 и 16 ноември от група G в пресявките за Купата на африканските нации.