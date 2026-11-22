Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов изрази разочарованието си от равенството 1:1 при гостуването на Ботев Враца в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът остана доволен от голяма част от представянето на своите футболисти, но призна, че на отбора е липсвала достатъчно ефективност в нападение.

"От резултата не съм доволен, но от играта до голяма степен съм, ако изключим последните пет минути на първото полувреме, в които допуснахме гола. Смятам, че до 40-ата минута контролирахме мача във всеки аспект – и темпото, и притежанието на топката. За съжаление не успяхме да отбележим втори гол. Вкарахме, но го отмениха. Може би трябва да бъдем една идея по-креативни и по-настъпателни в атака“, заяви Младенов.

Наставникът коментира и промените, които направи в хода на двубоя, като отново подчерта необходимостта от по-решителни действия в предни позиции.

"Доволен съм от видяното. Може би ще се повторя - трябва ни повече креативност, трябва да сме малко по-настъпателни и по-агресивни в атака“, допълни той.

Младенов беше попитан и за отсъствието на няколко основни футболисти, както и дали решенията му са част от дългосрочна стратегия за подмладяване на състава. Треньорът обаче предпочете да не разкрива подробности.