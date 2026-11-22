Наставникът на ЦСКА 1948 отчете пропуснатите възможности при равенството с Ботев Враца и загатна за предстоящи промени в състава
Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов изрази разочарованието си от равенството 1:1 при гостуването на Ботев Враца в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът остана доволен от голяма част от представянето на своите футболисти, но призна, че на отбора е липсвала достатъчно ефективност в нападение.
"От резултата не съм доволен, но от играта до голяма степен съм, ако изключим последните пет минути на първото полувреме, в които допуснахме гола. Смятам, че до 40-ата минута контролирахме мача във всеки аспект – и темпото, и притежанието на топката. За съжаление не успяхме да отбележим втори гол. Вкарахме, но го отмениха. Може би трябва да бъдем една идея по-креативни и по-настъпателни в атака“, заяви Младенов.
Наставникът коментира и промените, които направи в хода на двубоя, като отново подчерта необходимостта от по-решителни действия в предни позиции.
"Доволен съм от видяното. Може би ще се повторя - трябва ни повече креативност, трябва да сме малко по-настъпателни и по-агресивни в атака“, допълни той.
Младенов беше попитан и за отсъствието на няколко основни футболисти, както и дали решенията му са част от дългосрочна стратегия за подмладяване на състава. Треньорът обаче предпочете да не разкрива подробности.
"В момента предпочитам да се дистанцирам от тази тема. Скоро ще разберете какво действително се случва“, завърши наставникът на ЦСКА 1948.