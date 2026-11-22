Левски официално е сезирал УЕФА във връзка с процедурата по разпределение на билетите за своите привърженици за предстоящото гостуване в Марсилия. От столичния клуб изразиха недоволство от ограничената квота пропуски, която създава сериозни затруднения за желаещите да подкрепят отбора във Франция.

В своя позиция "сините“ подчертават, че голяма част от привържениците вече са направили разходи за пътуването, включително резервации за самолетни билети и хотели, но заради недостатъчния брой пропуски са изправени пред опасността да останат извън стадиона.

Ръководството на Левски настоява европейската футболна централа да предостави официално обяснение защо не е приложено правилото, според което минимум 5% от капацитета на стадиона трябва да бъдат предоставени на гостуващите привърженици.

От клуба очакват конкретни отговори и възможни решения на възникналата ситуация, като поставят акцент и върху необходимостта да бъде гарантирана безопасността на българските фенове по време на престоя им във Франция.

"Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция“, се посочва в официалната позиция на Левски.

От "Герена“ уточняват, че пълният текст на изпратеното до УЕФА писмо е публикуван на официалния сайт на клуба.