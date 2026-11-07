УЕФА санкционира Левски с над 13 000 евро

УЕФА наложи нова финансова санкция на Левски. Този път „сините“ ще трябва да платят 13 500 евро заради нарушения по време на домакинството си на Залцбург от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите.

От общата сума 12 000 евро са заради използване на лазерни устройства от трибуните, а останалите 1500 евро са за използване на пиротехнически средства.

Така Дисциплинарната комисия към европейската футболна централа продължава да налага глоби на българския шампион след всеки негов мач от началото на кампанията. Преди това Левски беше санкциониран за срещите си с Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова), Кайрат и АЕК (Атина).

Санкция получи и австрийският Залцбург, който ще трябва да плати 4500 евро заради грубата игра и натрупаните жълти картони в двубоя със „сините“.

Другият български представител в основната фаза на европейските клубни турнири – ЦСКА, също беше глобен. „Червените“ са санкционирани с 4500 евро след домакинството си на Монако, като причината е хвърляне на предмети от трибуните.