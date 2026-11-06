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Рубен Аморим: Не бяхме готови да играем професионален футбол

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Спорт
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Португалският специалист пое част от отговорността за поражението с 0:2 от Ференцварош и призна, че отборът му изпитва сериозни затруднения в Лига Европа

рубен аморим бяхме готови играем професионален футбол
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Милан Рубен Аморим отправи остри критики към представянето на своя отбор след домакинската загуба с 0:2 от Ференцварош в четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Португалският специалист призна, че футболистите му не са били подготвени психически за срещата, като постави под въпрос и собствените си решения.

"Когато играеш за Милан, носиш отговорност. Не можеш да излезеш на терена по този начин. Не сме готови да се състезаваме едновременно в Серия А и Европа. Трябва да работим върху подхода си към мачовете“, заяви Аморим след двубоя.

"Няма какво да кажа. Трябваше да спечелим, защото това беше важен мач. Не мога да намеря оправдание за отбора“, допълни наставникът.

Въпреки доброто представяне в италианското първенство, където Милан има само една загуба в първите десет срещи, "росонерите“ изпитват сериозни трудности на европейската сцена. Тимът е допуснал три поражения в четири мача от Лига Европа и заема 28-ото място с едва три точки.

Аморим направи шест промени в стартовия състав спрямо победата над Интер през уикенда, а на почивката предприе тройна смяна, включително с появата на Кристиан Пулишич.

Ференцварош обаче успя да се възползва от колебанията в защитата на домакините. Лени Жозеф отбеляза и двете попадения за унгарския тим в рамките на 14 минути през второто полувреме. При първия гол нападателят се възползва от грешка на вратаря Лоренцо Ториани, а вторият дойде след бърза контраатака.

Милан не успя да промени развоя на срещата дори след 77-ата минута, когато резервата на гостите Бамиделе Юсуф получи директен червен картон.

"Може би аз съм направил нещо грешно през последните дни. Миналата година отборът имаше подобни проблеми, а днес отново не бяхме готови. Нямахме необходимата нагласа да се борим за обрат на всяка цена. Тази вечер нямаме оправдания“, призна Аморим.

"Те бяха по-добри технически, тактически и най-вече психически. Заслужаваха победата. Днес не бяхме подготвени да играем професионален футбол. Трябва да погледнем към себе си и да станем по-добри“, завърши португалският специалист.

Поражението усложни значително задачата на Милан в Лига Европа. Италианският гранд ще трябва да навакса изоставането си в оставащите четири срещи от основната фаза, сред които е и гостуването на българския шампион Левски в София.

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#Милан ФК #Рубен Аморим

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