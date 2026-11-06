БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето...
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиан Димитров: Успехите ще дойдат, ако сме здраво стъпили на земята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на Левски сподели очакванията си за мачовете на националния отбор и дербито с ЦСКА.

Левски Ягелония
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Капитанът на Левски Кристиан Димитров бе много доволен от победата с 1:0 над Ягелония.

Бранителят все пак е на мнение, че "сините" трябва да са здраво стъпили на земята.

"Много важна победа за нас. Стояхме много добре на терена. В началото имахме опознавателни минути. Имахме положения, хванахме Ягелония неподготвени на контраатаки, но не можахме да реализираме положенията си. На полувремето взехме необходимите мерки, треньорът ни даде правилни насоки и второто полувреме излязохме по съвсем различен начин", каза Димитров.

Според него играчите трябва да мислят само за предстоящия мач.

"Играем мач за мач. Всеки следващ мач ни е най-важен, да не се хвърляме много напред, гледаме си следващия мач, да сме здраво стъпили на земята и успехите ще дойдат. Сержиньо още на полувремето каза, че няма да продължи мача. Изпитва болки, мисля, че в адуктора. Ще направи необходимите изследвания и се надяваме, че е по-лека травмата му“, добави капитанът.

Защитникът не попадна в състава на България за предстоящите мачове в Лигата на нациите.

"Има си треньорско ръководство, те си преценяват. Да пожелаем успех на националния отбор, да направят два добри мача и ако може, да вземат победите. Мисля, че ще направят много добри мачове", каза Димитров на въпрос за липсата на повиквателна за националния отбор.

Футболистът разкри, че приема инжекции преди мачовете, за да бъде на разположение.

"За един играч най-доброто нещо е да е здрав. Имам проблеми и преди мачовете приемам инжекции. Ще почина хубаво по време на мачовете за националните отбори. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не изпадаме в еуфории. След три дни имаме много важен мач с ЦСКА. Искам да поздравя Стивън Стоянчов, който заслужи този гол. Той работи много усърдно и неговият труд се възнагради", завърши Димитров.

Свързани статии:

Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа
Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа
Юноша матира поляците и окрили "сините" да мечтаят за елиминациите...
Чете се за: 05:07 мин.
#Кристиан Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
Почина Вежди Рашидов
2
Почина Вежди Рашидов
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
4
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
5
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП
6
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Футбол

Светослав Вуцов: Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх
Светослав Вуцов: Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх
Андрей Йорданов: Панатинайкос е много добър отбор, вече мислим за Левски Андрей Йорданов: Панатинайкос е много добър отбор, вече мислим за Левски
Чете се за: 01:30 мин.
Валентин Илиев: Не успяхме да използваме по най-добрия начин възможностите, които имахме Валентин Илиев: Не успяхме да използваме по най-добрия начин възможностите, които имахме
Чете се за: 02:15 мин.
Тодор Батков: В неделя всички левскари ще сложим край на разни спекулации Тодор Батков: В неделя всички левскари ще сложим край на разни спекулации
Чете се за: 01:00 мин.
Позитивни резултати за френските отбори в Европа, след срама от катастрофалното представяне на Ланс Позитивни резултати за френските отбори в Европа, след срама от катастрофалното представяне на Ланс
Чете се за: 02:42 мин.
Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп: Щяхме да спечелим осем пъти, ако имахме 10 мача с ЦСКА Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп: Щяхме да спечелим осем пъти, ако имахме 10 мача с ЦСКА
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян Филипов
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян Филипов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето край Шабла Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето край Шабла
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Управляващите представят параметрите на проектобюджета ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Управляващите представят параметрите на проектобюджета
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Илияна Йотова: Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Директорът на РВД за бомбените заплахи срещу самолети: Не бих...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за ноември
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ