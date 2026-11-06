Кристиан Димитров: Успехите ще дойдат, ако сме здраво стъпили на земята

Капитанът на Левски Кристиан Димитров бе много доволен от победата с 1:0 над Ягелония.

Бранителят все пак е на мнение, че "сините" трябва да са здраво стъпили на земята.

"Много важна победа за нас. Стояхме много добре на терена. В началото имахме опознавателни минути. Имахме положения, хванахме Ягелония неподготвени на контраатаки, но не можахме да реализираме положенията си. На полувремето взехме необходимите мерки, треньорът ни даде правилни насоки и второто полувреме излязохме по съвсем различен начин", каза Димитров.

Според него играчите трябва да мислят само за предстоящия мач.

"Играем мач за мач. Всеки следващ мач ни е най-важен, да не се хвърляме много напред, гледаме си следващия мач, да сме здраво стъпили на земята и успехите ще дойдат. Сержиньо още на полувремето каза, че няма да продължи мача. Изпитва болки, мисля, че в адуктора. Ще направи необходимите изследвания и се надяваме, че е по-лека травмата му“, добави капитанът.

Защитникът не попадна в състава на България за предстоящите мачове в Лигата на нациите.

"Има си треньорско ръководство, те си преценяват. Да пожелаем успех на националния отбор, да направят два добри мача и ако може, да вземат победите. Мисля, че ще направят много добри мачове", каза Димитров на въпрос за липсата на повиквателна за националния отбор.

Футболистът разкри, че приема инжекции преди мачовете, за да бъде на разположение.

"За един играч най-доброто нещо е да е здрав. Имам проблеми и преди мачовете приемам инжекции. Ще почина хубаво по време на мачовете за националните отбори. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не изпадаме в еуфории. След три дни имаме много важен мач с ЦСКА. Искам да поздравя Стивън Стоянчов, който заслужи този гол. Той работи много усърдно и неговият труд се възнагради", завърши Димитров.