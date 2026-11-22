Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов изрази надежда, че равенството 1:1 срещу ЦСКА 1948 ще даде необходимия импулс на неговия отбор след поредицата от незадоволителни резултати в Първа лига.

"След негативните резултати, които имахме в последните мачове, се надявам тази точка да ни даде увереност. Този мач можеше да го спечелим, но можеше и да загубим. Трудни мачове имахме напоследък, дано това даде импулс на играчите“, заяви Симов след двубоя във Враца.

Наставникът отличи реакцията на футболистите си след допуснатото попадение през първото полувреме, но призна, че през втората част тимът му е отстъпил инициативата на съперника.

"След гола, който допуснахме при първото по-опасно положение пред нашата врата, реагирахме добре, бяхме по-уверени. Можеше и да поведем в резултата. През второто полувреме се върнахме неумишлено пред нашето наказателно поле, закъснявахме в някои ситуации, но все пак можем да кажем, че играхме срещу отбор от Топ 4“, коментира специалистът.

Симов изрази задоволство и от включването на резервните футболисти, като подчерта значението на статичните положения за представянето на отбора.