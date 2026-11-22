Левски се завърна на победния път и възстанови самочувствието си след тежката загуба с 0:3 от ЦСКА преди паузата за националните отбори. Възпитаниците на Хулио Веласкес се наложиха категорично с 4:1 над Локомотив София на стадион "Георги Аспарухов“ в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

"Сините“ показаха различно лице в сравнение с Вечното дерби, като контролираха голяма част от двубоя и реализираха четири попадения. Райън Бидунга си отбеляза автогол, а Евертон Бала, Хуан Переа и Майкон се разписаха за домакините. Почетното попадение за Локомотив София бе дело на Калоян Костов.

Левски започна активно и още в третата минута Мазир Сула беше близо до откриването на резултата, но ударът му премина покрай вратата на Мартин Величков.

Пет минути по-късно домакините поведоха. След добра комбинация между Мазир Сула, Армстронг Око-Флекс и Евертон Бала бразилецът отправи удар, който Райън Бидунга отклони в собствената си врата за 1:0.

Локомотив София имаше претенции за дузпа в 11-ата минута за евентуална игра с ръка на Майкон, но след преглед на ситуацията от ВАР не последва наказателен удар. Гостите получиха и възможност да изравнят в 31-ата минута, когато Адил Тауи не успя да се възползва от добра атака.

В 34-ата минута Левски удвои преднината си след бърза контраатака. Алдаир изведе Евертон Бала зад защитата на "железничарите“, а бразилецът преодоля излезлия напред Мартин Величков и изпрати топката в опразнената врата. Това беше първото му попадение в първенството през сезона.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото и в 56-ата минута стигнаха до трети гол. Акрам Бурас направи отличен пробив и изведе Хуан Переа между двама защитници на Локомотив София. Колумбийският нападател остана сам срещу вратаря и с прецизен удар покачи на 3:0.

Левски имаше възможност да увеличи аванса си в 60-ата минута, но Мартин Величков спаси силен удар на Евертон Бала.

Четвъртото попадение за "сините“ падна в 83-ата минута. След комбинация между Марко Груич, Армстронг Око-Флекс и Хевертон последният центрира ниско в наказателното поле, където Майкон беше оставен непокрит и реализира от близка дистанция.

Три минути по-късно Локомотив София стигна до почетен гол. След центриране на Спас Делев от ъглов удар Калоян Костов надскочи Гашпер Търдин и с глава оформи крайното 4:1.

Победата беше важна за Левски не само в битката за челните позиции, но и от психологическа гледна точка. След болезненото поражение от ЦСКА футболистите на Хулио Веласкес демонстрираха по-голяма увереност в атака и успяха да се реваншират пред своите привърженици.

С успеха „сините“ събраха 35 точки и продължават преследването на първото място, докато Локомотив София остава на дъното на класирането с девет пункта.