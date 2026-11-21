Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков изрази разочарованието си след равенството 1:1 срещу Арда в среща от 15-ия кръг на Първа лига. „Белите“ записаха четвърто поредно равенство в първенството, въпреки че съперникът им игра с човек по-малко през голяма част от двубоя.

Петков призна, че отборът му продължава да изпитва затруднения в нападение, особено срещу съперници, които действат компактно в защита.

"Не успяхме да победим и го отдаваме на това, че не можем да преодолеем така прибраната защита на Арда. Останаха рано с човек по-малко, а ние имаме проблеми с атаката. На полувремето казахме да бъдем внимателни, защото знаехме какво ще стане второто полувреме. Ще се опитат да ни изтеглят и да използват бързите си футболисти. Хубавото е, че се вдигнахме и изравнихме. Знаем къде са ни проблемите, ще работим върху това“, заяви Петков.

Според него численото предимство не е улеснило задачата на Славия, тъй като футболистите на Арда са демонстрирали добра организация в отбрана.

"Не бих казал, че имаме проблем с червения картон на Арда, но те са опитен отбор и с 10 човека доста добре се защитаваха, компактни, подредени. И като добавим и нашите проблеми в атака...“, допълни помощник-треньорът.

Петков отчете, че отборът е можел да се намира на по-предна позиция в класирането, ако не беше допускал толкова грешки в предишните срещи.

"Не успяхме да реализираме центриранията, затруднихме се. Може би трябваше да сме по-настоятелни. До момента нашата оценка е добра, защото момчетата тренират добре. В предишните мачове изпуснахме поне 6-7 точки, с които можехме и да сме по-нагоре в класирането с няколко места. Но допускаме детински грешки и трябва да се работи в тази насока“, коментира той.

В следващия кръг Славия ще се изправи срещу Локомотив София в столично дерби, което има специално значение за Петков.