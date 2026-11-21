Славия надделя над Локомотив София със 75:59 (23:11, 15:14, 19:17, 18:17) като домакин в зала "Триадица" в София в мач от шестия кръг в шампионата на страната по баскетбол за жени.

Така "белите" записаха втора победа от началото на сезона и продължават с баланс 2-3, заемайки четвърто място във временното класиране, докато баскетболистките на Локомотив претърпяха пета поредна загуба от пет изиграни срещи и остават на последна позиция в първенството.

Отборът на Славия започна по-уверено и натрупа аванс от 12 точки в края на първата четвърт - 23:11. Последва сравнително равностойна втора част, в която домакините запазиха преднината си, а на почивката резултатът бе 38:25.

"Белите" не изпуснаха водачеството през второто полувреме, поддържайки комфортен аванс. Преди последните 10 минути Локомотив София изоставаше с 42:57 и до финала на двубоя не успя да съкрати преднината на съперника, която доближи 20 точки.

Даниел Миддълтън се отличи с 21 точки, 6 борби и 5 асистенции за победата на домакините, а Дарина Кочева се включи с 13 точки и 3 борби.

Ванеса Кокалова завърши със 17 точки и 7 борби за Локомотив. Алекса Петрова добави 15 точки и 3 борби.

В следващия кръг баскетболистките на Славия ще гостуват на шампиона Монтана 2003, докато Локомотив София приема Рилски спортист. И двете срещи ще се играят на 28 ноември.