Александър Везенков отново бе на познатото си постоянно ниво и помогна на Олимпиакос да добави трети пореден успех на своята сметка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Реал Мадрид с 92:76 в среща от 13-ия кръг, изиграна в "Сунел Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас даде да се разбере, че ще властва на паркета още през първото полувреме, а в хода на второто затвърди тези думи с пълна сила, нанасяйки второ последователно поражение в турнира на богатите на състава, воден от Педро Мартинес.

Мачът не мина и без специално българско присъствие, тъй като на трибуните присъстваше Христо Стоичков.

Bulgarian greatness meets Bulgarian greatness 1994 Ballon d’Or winner and football legend Hristo Stoichkov watching fellow Bulgarian and EuroLeague superstar Sasha Vezenkov in action! #EveryGameMatters https://t.co/zbp7dyb7bt — EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който отдавна се бетонира в сред титулярите, не разочарова за действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Българският национал постави по традиция името си сред реализаторите и не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Крилото напусна паркета с 14 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 23 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 от средно разстояние, 3/8 отвъд дъгата 1/1 от линията за изпълнение на наказателната линия.

От резервната скамейка се включи друг български национал - Коди Милър-Макинтайър, който се отчете с по-скромно представяне. Гардът завърши с 5 точки, 2 борби, 6 асистенции и 1 открадната топка за 26 минути в игра. При стрелбата си американецът с български паспорт бе 1/2 от близка дистанция и 1/3 зад арката.

Гърците се наредиха второто място във временното класиране с десет победи и три загуби, а испанците се намират на деветата позиция със седем успеха и шест поражения. На 25 ноември (сряда) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще домакинстват на Апоел Тел Авив, докато Реал ще приеме Жалгирис.

One of the most dazzling wins we’ve seen from the Reds in recent times! #EveryGameMatters https://t.co/GXxP5Tiv9n — EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026

По-солидната защита, съчетана с проблясъците на Тайсън Уорд и Александър Везенков, осигуриха ранното водачество на домакините в откриващите минути. Гостите забързаха играта в опит да отвърнат на предизвикателството, но гърците опазиха крехкото си лидерство от 5 точки в края на встъпителния период.

OH MY, Ndiaye to Jones #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/kHnjAi3IPF — EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026

Еван Фурние, Тайрик Джоунс и Мбайе Ндиае се погрижиха „червено-белите“ да диктуват темпото в следващата десетка по пътя към двуцифрената разлика. Верните решения на испанците, особено в офанзивен план, липсваха до голяма степен, което бе достатъчно за тима от Пирея да се прибере в съблекалнята при 47:33.

WHAT HAS HE BEEN ON LATELY… #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/ONrGaZUdXI — EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026

Обичайните заподозрени, сред които Везенков, Джоунс, Фурние и Уорд, тласнаха актуалните първенци на Гърция към още по- солидна преднина на старта на третата част. Мадридчани се намираха в безизходица, а домакините рядко даваха признаци на колебания и си извоюваха 21-точков актив след 30 минути игрово време. По този начин заключителната четвърт не бе сред най-интригуващите и остатъка от мача се превърна в протоколен.

Тайрик Джоунс даде тон за шоуто на Олимпиакос със своите 22 точки, допълнени от 8 борби. Еван Фурние се отчете със 17 и 5 асистенции, Донта Хол наниза 11 точки, Тайсън Уорд приключи с 10.

Тео Маледон отговори за Реал със 17 точки и 7 асистенции. Чума Океке реализира 12, Деймиън Джоунс регистрира 10 и 11 борби.