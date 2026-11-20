Виктор Уембаняма изигра поредния си силен мач в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като отбеляза 32 точки и овладя 11 борби при победата на Сан Антонио Спърс над Лос Анджелис Клипърс със 124:112 в среща от редовния сезон.

Френският баскетболист добави и три асистенции, като имаше основна заслуга за успеха на "шпорите“, които се завърнаха на победния път след поражението от Детройт Пистънс във вторник. То сложи край на серията им от 12 последователни победи.

Сан Антонио изоставаше в началото на последната четвърт, но успя да обърне развоя на срещата и да наложи превъзходството си в заключителните минути.

Уембаняма привлече вниманието и с необичайно изпълнение в края на двубоя. Французинът се издигна към коша, сякаш ще забива, но в последния момент промени решението си и завърши атаката с изстрел от близко разстояние. След срещата той обясни, че причината е мехур на ръката му, получен вследствие на многобройните удари по топката през сезона.

Сериозна подкрепа на френската звезда оказа Стефон Касъл, който завърши с 21 точки и 12 асистенции.

За Лос Анджелис Клипърс Брук Лопес и Дариус Гарланд реализираха по 23 точки, но отборът допусна 28 точки след собствени грешки, което се оказа един от решаващите фактори за поражението.

С успеха Сан Антонио се изравни с Лос Анджелис Лейкърс на върха в Западната конференция, като двата състава имат баланс от 13 победи и 3 загуби.

В друга среща защитаващият титлата си Ню Йорк Никс постигна трета поредна победа след драматичен успех със 102:99 над Минесота Тимбърулвс.

Карл-Антъни Таунс беше най-резултатен за Никс с 22 точки и 12 борби, докато Джонатан Куминга завърши с 23 точки за съперника. В заключителните секунди ЛаМело Бол пропусна опит за изравняване от тройката, а Ландри Шамет открадна топката при последвалата борба и гарантира успеха на нюйоркчани.

Мемфис Гризлис продължи силното си представяне и записа пета поредна победа след категоричното 126:98 срещу Голдън Стейт Уориърс. Това е най-дългата активна победна серия в Западната конференция, докато „воините“ допуснаха пето последователно поражение.

Портланд Трейл Блейзърс също се поздрави с успех, след като надделя над Милуоки Бъкс със 124:114.

Деймиън Лилард беше сред главните действащи лица в срещата, отбелязвайки 33 точки срещу бившия си отбор.