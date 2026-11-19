Денвър Нъгетс навакса пасив от 17 точки и победи Бостън Селтикс със 105:101 в домакинството си от НБА. ДеМар ДеРоузън бе в основата на обрата, след като отбеляза 13 от общо 18-те си точки в последната четвърт, включително два решаващи наказателни удара 49,1 секунди преди края.

Никола Йокич завърши с 24 точки, девет асистенции и осем борби, Джамал Мъри добави 21 точки, а Кристиан Браун се отчете с 15 за победителите. Денвър допусна 18 борби в нападение на съперника, но успя да измъкне успеха след напрегната заключителна част.

След двата точни наказателни удара на ДеРоузън домакините поведоха със 102:101. Дерик Уайт пропусна опит за тройка, а Мъри реализира труден стрелкови опит 6,4 секунди преди края, за да увеличи аванса на Нъгетс. Впоследствие Джейсън Тейтъм получи техническо нарушение, след като хвърли топката по посока на съдия, а Мъри реализира и последвалия наказателен удар за крайното 105:101.

Тейтъм бе най-резултатен за Бостън с 24 точки и осем борби, а Немиас Кета добави 17 точки и 10 борби. Пейтън Причард се включи с 15 точки от пейката, Уайт завърши с 12 точки и осем асистенции, а Пол Джордж отбеляза 10 точки, преди да напусне заради шест лични нарушения.

Селтикс поведоха с 61:44 в края на първото полувреме, но Денвър намали изоставането си до 49:61 на почивката. Със силна серия от 17:4 в третата четвърт домакините обърнаха резултата и поведоха за първи път в срещата. Двата отбора останаха близо един до друг до финалните минути, когато ДеРоузън и Мъри наклониха везните в полза на Нъгетс.

Това бе втора поредна загуба за Бостън след серия от 11 победи в 12 мача. Денвър пък записа петия си успех в последните седем срещи.