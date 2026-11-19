Юта Джаз поднесе изненада, след като победи със 109:97 като гост Лос Анджелис Лейкърс и завърши с два успеха визитата си в района на Калифорния. Кейонте Джордж бе над всички с 30 точки и 10 асистенции, а Ейс Бейли добави 19 за третата победа на Юта през сезона.

Гостите пречупиха съперника с решителна серия от 15:0 в последната четвърт, с която натрупаха аванс от 98:83 малко повече от пет минути преди края. Джордж отбеляза седем точки в този ключов отрязък. Юта успя да се справи и с 23-те си грешки, от които Лейкърс извлякоха 29 точки.

Сви Михайлюк завърши с 15 точки за победителите, а Джош Грийн и новобранецът Дарин Питърсън добавиха по 11. Мо Бамба овладя 16 борби. Успехът дойде ден след като Джаз прекъснаха серията си от 12 поредни загуби с убедителна победа над Лос Анджелис Клипърс със 132:107.

Лука Дончич бе най-резултатен за Лейкърс с 29 точки, а Куентин Граймс добави 20. Домакините, които преди срещата имаха най-добрия баланс в НБА – 13 победи и две загуби, допуснаха първото си поражение през ноември. Те бяха близо до десети пореден успех, но не успяха да продължат серията си.

Юта водеше със 78:76 след третата четвърт, а Лейкърс изравниха при 83:83 малко повече от осем минути преди края. Последва обаче решителният удар на гостите. Домакините бяха без втория си най-добър реализатор Остин Рийвс, който пропусна трети пореден мач заради проблем с петата.

Лейкърс завършиха срещата с едва 38,2% успеваемост при стрелбата от игра – най-слабият им показател през сезона. Юта реализира 48,1% от опитите си.