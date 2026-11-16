Леброн Джеймс излезе трети по асистенции в НБА

Най-резултатният играч в историята на НБА ЛеБрон Джеймс излезе на трето място във вечната класация по асистенции, след като записа 11 завършващи подавания при успеха на Филаделфия 76ърс със 131:124 над Индиана Пейсърс.

Джеймс вече има 12 092 асистенции - с една повече от Джейсън Кид, а пред него остават само Крис Пол с 12 552 и Джон Стоктън с изглеждащите като недостижими 15 806. Постижението на Кид бе изравнено 2:27 минути преди края, когато ЛеБрон Джеймс намери Дийн Уейд под коша за забивка с две ръце. Минута и 19 секунди преди края дойде и 11-ата асистенция на крилото в мача, която бе за Ви Джей Еджкомб, който направи резултата 128:119.

През първото полувреме мачът във Филаделфия бе равностоен, като на почивката Сиксърс имаха само точка преднина при 58:57. В третата четвърт обаче домакините отвориха за пръв път двуцифрен аванс при 95:85 и до края, въпреки усилията на "пешеходците", до обрат не се стигна.

За победителите най-резултатен бе Джейлън Браун с 31 точки, още 27 прибави Тайрийз Макси, а ЛеБрон Джеймс вкара 15 точки. За Индиана 31 точки вкара Паскал Сиакам, а бившият играч на Филаделфия Кели Убре добави 16.

За Филаделфия победата е 11-а в 14 мача и тимът заема второто място в Източната конференция.

Водач с 11 победи от 13 мача е тимът на Бостън Селтикс, който надигра със 131:94 гостуващия Далас Маверикс. "Келтите" успяха да решат мача още в самото му начало, печелейки първата четвърт с 42:9.

Джейсън Тейтъм завърши като най-резултатен за Бостън с 32 точки, а Дерик Уайт вкара 16, като 11 от тях дойдоха още в първата четвърт.

За Далас Закари Ризаше отбеляза 18 точки.

Сан Антонио Спърс постигна 12-ата си поредна победа и с баланс от 12 победи и две загуби е лидер в класирането в Западната конференция.

"Шпорите" се наложиха неочаквано трудно със 110:102 като гост на Юта Джаз, който се намира на последното място в конференцията със само една победа и цели 13 поражения.

След първите три четвърти резултатът бе равен - 81:81. Юта успя да поведе с пет точки при 93:88, но Сан Антонио затвори мача със серия от 13:2 точки, за да продължи успешната си серия.

Дилан Харпър вкара 31 точки за Сан Антонио, а с "дабъл-дабъл" от 26 точки и 10 борби приключи Виктор Уембаняма. За Юта центърът Мо Бамба отбеляза 26, като вкара шест тройки от шест опита.

С баланс от 12 победи и две загуби втори на Запад е съставът на Лос Анджелис Лейкърс, който надделя като гост на Финикс Сънс със 131:123.