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Ботев Академик не се огъна и срещу ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Жълто-черните" удължиха своята победна серия в НБЛ и същевременно нанесоха ново разочарование на "армейците".

ботев академик огъна цска
Снимка: НБЛ
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Ботев Академик добави четвърта поредна победа на сметката си в НБЛ. Момчетата на Давид Мазур пречупиха ЦСКА с 87:73 в мач от шестия кръг. В зала "Сила" отборът от Пловдив срещна немалка съпротива от своя съперник, но в крайна сметка не трепна и нанесе пета последователна загуба в първенството на баскетболистите, водени от Йордан Бозов.

"Жълто-черните" имат пет успеха и една загуба, а "армейците" са на обратния полюс в шампионата. На 21 ноември (събота) Ботев ще се пътува до Плевен за среща със Спартак. От своя страна ЦСКА ще приеме Миньор 2015 в същия ден.

Двубоят вещаеше интрига още на старта, като двата отбора настроиха мерниците си зад дъгата, а домакините имаха последната дума за крехка разлика от 4 точки след 10 минути игра. „Жълто-черните“ вдигнаха оборотите и предвкусваха двуцифрената разлика през втората част. Гостите имаха нужните оръжия в нападение и надигането на глава бе факт, но отборът от Пловдив се изстреля при 38:35 на голямата почивка.

Боян Кьосев и Иван Димитров показаха, че „армейците“ няма се предадат и на старта на второто полувреме. Впоследствие Шон Мур и Ди Кю Никълсън спазиха традицията от първите две части за отбора от Пловдив, който удържа „червения“ щурм и се откъсна с 8 точки в края на предпоследния период.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Радосав Спасоевич пое щафетата в началото на финалната десетка, когато „жълто-черните“ имаха силите за нова двуцифрена преднина. Този път опитите на „червените“ за отведен удар удариха на камък и домакините не погледнаха назад до края.

Шон Мур се отличи за Ботев с 22 точки и 13 борби. Радосав Спасоевич приключи с 20 и 7 овладени под двата ринга топки, Ди Кю Никълсън записа 17, 5 овладени под двата коша топки и 8 асистенции. Шол Адебиси наниза 10 точки.

Иван Димитров отговори за ЦСКА с 19 точки и 5 борби. Боян Кьосев отбеляза 17 точки, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Мартин Русев завърши с 15 и 6 овладени под двата ринга топки, Нана Антуи-Боасиако регистрира 11, 15 овладени под двата коша топки и 5 чадъра.

#БК Ботев Академик #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК ЦСКА

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