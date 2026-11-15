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Постоянен Везенков не спаси Олимпиакос от първо разочарование в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Българският национал и "червено-белите" отнесоха шамар от Арис.

Постоянен Везенков не спаси Олимпиакос от първо разочарование в Гърция
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
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Александър Везенков бе на познатото ниво, но Олимпиакос претърпя първо разочарование от началото на сезона в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Арис със 78:100 в среща от седмия кръг, която се изигра в зала „Никос Галис“.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и бе сред лидерите на „червено-белите“. Българският национал финишира на второ място при реализаторите, но дори това не спаси тима от Пирея от поражението. Крилото се отличи с 19 точки, 7 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и 1 чадър за 36 минути, които прекара на паркета. При стрелбата си той бе 7/10 от средна дистанция, 1/4 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

С по-скромно представяне се отчете другият български национал – Коди Милър-Макинтайър, който се включи от резервната скамейка. Американецът с български паспорт записа 7 точки, 3 борби и 6 асистенции за 32 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 3/4 от близка дистанция, 0/3 от далечно разстояние и 1/2 от наказателната линия.

Така действащите шампиони в първенството на южната ни съседка допуснаха поражение на гръцка земя от отбор, различен от Панатинайкос, бе на 10 април през 2019 година, когато загубиха от Перистери. По този начин селекцията на Йоргос Барцокас, който бе изгонен заради две технически нарушения, има на сметката си шест победи и една загуба. На 22 ноември (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Кардица.

Размяната на серии беляза началните минути и това бе достатъчно за двата отбора да поставят на таблото 23:23 в края на дебютната част. Вторият период бе идентичен, но домакините имаха последната дума и се прибраха в съблекалнята при 47:43.

„Жълто-черните“ превключиха на съвсем друга скорост за начало на второто полувреме и постепенно материализираха усилията си в двуцифрен актив, който стигна до 17 точки след 10 минути игра. В заключителната четвърт „червено-белите“ не намериха сили за отведен отговор и отборът от Солун ликуваше.

Еван Фурние се открои за тима от Пирея с 29 точки. Мбай Ндяй наниза 10.

Мат Морган блесна за отбора от Солун с 21 точки.

#БК Арис #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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