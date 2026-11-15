Спартак Плевен приземи Шумен

Спартак Плевен се върна на верния път в НБЛ на бърза ръка. Съставът на Желко Лукчич сломи Шумен със 77:67 в среща от шестия кръг, която се изигра в "Арена Шумен". "Синьо-белите" трябваше да догонват в немалка част от мача, но през второто полувреме пречупиха баскетболистите на Росен Барчовски, стопирайки успешната им серия от четири поредни победи в родни елит. Въпреки повечето показатели, оказали се равностойни, ключово за успеха на "синьо-белите" бяха двойното по-малко грешки - 7-14 за домакините.

На сметката на тима от Плевен личат четири победи и две загуби, колкото има и шуменският отбор. На 21 ноември (събота) Спартак ще посрещне Ботев Академик, докато Шумен ще се отправи към Пловдив за мач с Локомотив ден по-късно.

Началните минути премина под знака на честата смя на водачеството. Постепенно домакините разпределиха тежестта в офанзивен план между повече играчи и това даде резултат, тъй като нарушиха статуквото за аванс от 6 точки в края на дебютната част. Във втория период Леонид Тодоровски и Костадин Лазаров помогнаха на „зелено-белите“ постепенно авансът им да нарасне двуцифрени изражения, а впоследствие удържаха и щурма на гостите, за да се приберат в съблекалнята при 39:34.

Алекс Симеонов почти собственоръчно поведе „синьо-белите“ към обрата в началото на второто полувреме. Шуменският отбор намери отговор срещу подема на своя съперник, но Джейлън МакКлауд и Тре Уилямс, както и заздравяването на защитата, тласнаха „синьо-белите“ с актив от 5 точки след 30 минути игра.

Стартът на последната част се превърна в парад на пропуските. Защитата отново се оказа добър приятел на спартаклии, които надградиха и в нападение чрез МакКлауд, за да се поздравят с двуцифрена преднина, която удържаха до края.

Алекс Симеонов поведе колоната на реализаторите за Спартак със своите 22 точки. Джейлън МакКлауд регистрира 16 и 7 борби, Тре Уилямс финишира с 12 и 9 овладени под двата ринга топки. Александър Матушев се разписа с 10 точки.

Алан Хърндън бе над всички за Шумен с 19 точки и 16 борби. Костадин Лазаров реализира 13, Майк Адеунми записа 12 и 5 овладени под двата ринга топки.