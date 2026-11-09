Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт обсъжда проектобюджета на държавното обществено осигуряване.
Ефремова коментира, че проектобюджетът на ДОО предвижда увеличение на пенсиите с между 7 и 8% от 1 юли.
Заложено е и увеличаване на майчинството през втората година, на минималното и максималното обезщетение за безработица.
Ефремова коментира, че увеличението на пенсиите ще покрие инфлацията. Според нея увеличенията на минималния и максималния осигурителен доход са минимални.
„Ще покрие инфлацията, защото в самото швейцарско правило е предвидено – част от формулата му предвижда взимане на процент от инфлацията на първо място. Предвиждаме между 7 и 8% да е увеличението на пенсиите, което е повече като процент от годишната инфлация.
БНТ: Как ще отговорите на критиките на бизнеса за увеличението на максималния осигурителен праг?
– Ще отговоря, че това е мек начин за повишаване на приходите в бюджета на ДОО. Това е стандартна стъпка, която следва да се прави всяка година. Увеличенията не са високи и са в съответствие с размера на минималната работна заплата по отношение на минималния праг. По отношение на максималния – увеличението е съвсем поносимо за бизнеса.“