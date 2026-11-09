Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт обсъжда проектобюджета на държавното обществено осигуряване.

Ефремова коментира, че проектобюджетът на ДОО предвижда увеличение на пенсиите с между 7 и 8% от 1 юли.

Заложено е и увеличаване на майчинството през втората година, на минималното и максималното обезщетение за безработица.

Ефремова коментира, че увеличението на пенсиите ще покрие инфлацията. Според нея увеличенията на минималния и максималния осигурителен доход са минимални.