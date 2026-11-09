Зъболекарка и двама анестезиолози на съд за смъртта на 6-годишното дете, което почина на зъболекарския стол

С напрежение започва делото за смъртта на 6-годишното дете от Белащица в Пловдивския окръжен съд.

Детето почина след стоматологична интервенция под пълна упойка в частна пловдивска клиника. Смъртта на момчето беше белязана и от протести с искане за справедливост. Близо година и половина по-късно, пред съда се изправят трима лекари от лечебното заведение - двама анестезиолози и зъболекарка.

"Защо си тръгна след като му даде отровата?" - така се обърна майката на 6-годишния Ангел към един от анестезиолозите в съдебната зала.

Съдът връща на прокуратурата делото заради допуснати процесуални нарушения и неясноти, които касаят двамата обвинени анестезиолози за допусната немарливост.

Според държавното обвинение единият анестециолог е предозирал упойката, в резултат на което момчето е починало. По отношение на другия анестезиолог прокуратурата смята, че той не е разпознал животозастрашаващото състояние и не е предприел реанимационни действия.

Зъболекарката е обвинена, че е лекувала деца в частната клиника, която пък няма лиценз за детска дентална практика.

По случая са обвинени трима лекари - двама анестезиолози и една зъболекарка.

Данаила Станкова, Окръжна прокуратура – Пловдив: "Обвинителен акт се внесе и срещу стоматолога, който е извършвал дентално лечение както на Ангел, така и на други малолетни лица, за престъпление по чл. 324, ал. 2, което е свързано с неспазване на установения ред при това дентално лечение." Георги Райчев – баща на Ангел: "Иска да се скрие и другите искат да се скрият. От първия ден никой не иска да поеме отговорност. Убиха детето и всеки иска да се скрие. Ей това е истината. За ефективни присъди, разбира се. За какво може да настояваме?" Магдалена Райчева – майка на починалия Ангел: "Кажете ми кой е този апелативен съдия, който отмени разрешението клиниката да бъде затворена, като РЗИ връчи заповедта пациентите да бъдат изведени. Искам да се свържете с този апелативен съдия и да го попитате кои пациенти застрашават живота."

От прокуратурата ще обжалват решението на съда за връщане на делото.