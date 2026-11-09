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Насилието над животни в огромната си част води до насилие към хора, предупреждат от неправителствена организация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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По случая с кучето Мая 1 година по-късно все още се търсят доказателства, допълват от "Мечо и приятели"

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължаваме с темата за насилието на животни с повод убийството на куче в столичния квартал "Кръстова вада". Съдът остави в ареста обвиняемия за смъртта на животното. Но поредният случай на жестокост отново повдигна въпроса достатъчно строги ли са наказанията и прилагат ли се ефективно.

Съдът остави в ареста обвинения за престъплението Йордан Атанасов, като го грози затвор от 2 до 8 години. По информация на съда, той е имал четири посегателства към други животни.

Златин Младенски, председател на сдружение “Мечо и приятели”: "Оценяваме решението на съда като нещо позитивно. Оценяваме реакцията на МВР и лично на министър Демерджиев като нещо също хубаво. Но работата тепърва предстои и очакваме ефективна присъда за лицето, изритало Кнопа."

Чувството за безнаказаност е в основата на зачестилите случаи на насилие над животни, допълни Младенски. И този път проблемът не е в липсата на законова база:

Златин Младенски, председател на сдружение “Мечо и приятели”: "Законът за защита на животните, който е приет 2008 година е един от добрите закони в Европа. Има пропуски и ние като сдружение сме входирали 35 страници с промени в този закон, както и в наказателния кодекс, за да бъдат изчистени тези пропуски. Но важно е прилагането на закона."

Сред предложенията за промени са увеличаване на глобите при нехуманно отношение към животни, както и да се криминализират някои случаи, които в момента не присъстват в Наказателния кодекс.

Магдалена Найденова, член на “Мечо и приятели”: "За съжаление ежедневно имаме много сигнали в групите, в социалните мрежи, може да видите. Доста хора се обръщат изключително към нас. Това, което ние правим, е да информираме всички тези хора какъв е начинът, защото непряко работим с сигнали, но винаги им съдействаме, защото има значение дали е въпрос на насилие към животно, дали е неглижиране, дали е проблем със стопанин. Тоест, спрямо в ситуацията има различни органи, които реагират. Това, на което винаги обръщаме внимание обаче, първо, настина да има сигнали. Много е важно да не бъдат анонимни, да бъдат описани и записани, да бъдат официални."

От организацията отново напомниха, че насилието над животни в огромната си част след това води и до насилие към хора.

Златин Младенски, председател на сдружение “Мечо и приятели”:"Хубавото е, че сигналите стават все повече. Това показва, че гражданското общество работи. Това показва, че хората започват да имат вяра, че нещо зависи от тях. Така че вие, ако погледнете статистиките, наистина всяка година сигналите за насилие срещу животни се увеличават драстично. Проблемът обаче е, че присъдите са много малко. Аз не искам тук да хвърлям обвинения върху което и да е следствие, съд. Фактът е, че в повечето случаи, когато има такъв случай, лицето се задържа. Но в последствие не се стига до реално правосъдие."

Като пример беше даден случая с прегазеното куче Мая от преди 1 година.

Златин Младенски, председател на сдружение “Мечо и приятели”: "Тогава прокуратурата, тъй като имаше много голям обществен и граждански натиск, прокуратурата се самосезира, тъй като става въпрос за бездомно куче. Тя излезе веднага с изявление, че има повдигнато обвинение срещу лицето, извършило това престъпление. Но една година по-късно това обвинение, досъдебно производство, няколко пъти беше връщано на по-долна инстанция и в момента се събират доказателства официално."

Предстои и протест в 18.00 часа пред поликлиниката на ВМА, на който ще бъдат носени цветя за справедливост. Изявата е насочена не само към институциите, но и към хората, за повече обществената ангажираност към каузата за защита на животните.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#куче Кнопа #убиец #мярка #убийство

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