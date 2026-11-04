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След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу насилието над животни (СНИМКИ)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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убийството кучето кнопа протест парламента насилието животни
Снимка: БНТ, Карина Караньотова
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Пред парламента се провежда протест срещу жестокостта над животни. Хората настояват за ефективни наказания и по-строги мерки срещу насилниците. Карина Караньотова е на протеста....

Кучето Роузи живеело в село Смолско. Било добро и доверчиво. Преди малко повече от месец Роузи родила 9 бебета. Жена от селото я хранела и се грижела за нея. В събота сутрин обче я открива мъртва в близката гора.

Екатерина Патьова: „Жената, която е открила кучето ми се обади и ми каза - Кате, убили са Роузи.
Казах как така ся я убили, преди два дни и давах храна."

Методи Димитров, "Бандата на безгласните": "Оказа се впоследствие, че има огнесрелна рана входна и изходна, животното освен че е осакатено и рязано, и с изрязани гърди е и простреляно."

Извършителят на зверството засега е неизвестен. Води се разследване.

Пейо Георгиев, кмет на село Смолско: "И чакаме да има резултат. Силно се надявам да се разбере, проблемът е, че в такива случаи хората са много прикрити, но съм сигурен че полицията ще си свърши работата."

Доброволците успяват да спасят 5 от 9-те бебета. Те са откарани в частен приют във Видин. Три от тях вече са основени. Последните две обаче не искат да излзат от дупката на старата къща, в която се крият. Защитниците на правата на животните призовават всеки, който види насилие над животни, да свидетелства.

Методи Димитров, "Бандата на безгласните":"Всеки ден ми се изпращат клипове, снимки, убити, отровени, сгразени, пребивани, горени, всевъзможни начини на мъчение на животни и ако не се обединим всички като общество и не работим това да спре, няма да стане."

Призивите на днешния протест са същите - активни граждани и работещи институции.

Елена Теодосиева: „Това, което правят по всички нормални европейски държави - трябва да има закони и наказания за тази жестокост. Не може да се случва това - излизат малки деца с животин, възрастни хора, това е недопустимо.“

Артьом: „Аз лично имам малко кученце на 5 години, то е болно сега вкъщи, но така осъзнавам колко е трудно да се примириш, че може да загубиш животинчето си. Буквално го гледаш все едно е дете.“

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Протестиращите настояват да бъде повдигнато обвинение на д-р Ненад Цоневски, който преди една година прегази кучето Мая. До този момент без никакви последствия.

Снимки: Карина Караньотова, БНТ

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова

#убийство на кучето Кнопа #протест срещу насилието над животни #Народно събрание

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