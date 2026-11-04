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Васил Терзиев: В кварталите с ремонти парно и топла вода ще има до две-три седмици

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Столичният кмет заяви, че са необходими стотици милиони, за да се възстанови мрежата на "Топлофикация".

васил терзиев искаме нашите момчета усетят сами
Снимка: БТА
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До две-три седмици ще бъде пуснато парното и топлата вода в Студентски град и в другите райони на столицата, които все още са на студено. Това каза днес кметът Васил Терзиев.

Причината за липсата на парно са планови ремонти и аварии по мрежата. Терзиев смята, че са необходими инвестиции за стотици милиони, така че в рамките на няколко години да може да се възстанови мрежата на "Топлофикация".

Общината и държавата не трябва да си прехвърлят топката, а да решат как ще направят тези инвестиции и какво ще се прави с дълга, каза още кметът.

Според него първата крачка е Общинският съвет да направи независима оценка на състоянието на "Топлофикация" и да се вземе решение как да се развива дружеството.

Васил Терзиев, кмет на Столична община: "Ангажиментът на "Топлофикация" е в рамките на следващите две, три седмици те да приключат с тази ремонти, за съжаление възникват аварии. Така че, ако има проблем и той е по-голям, защото миналата година и тази година ръководството на "Топлофикация" най-накрая реши да инвестира в мрежата. За последните две години ще са ремонтирани над 80 километра, предишни години за справка между 7 и 10 км. 1300 км мрежа, която не е пипана от десетилетия, може да си представите колко голям е проблемът, че в това дружество не са инвестирали в мрежата."

#Васил Терзиев, #състояние на "Топлофикация София" #кмет на софия #новини в Метрото

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