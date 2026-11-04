Васил Терзиев: В кварталите с ремонти парно и топла вода ще има до две-три седмици

До две-три седмици ще бъде пуснато парното и топлата вода в Студентски град и в другите райони на столицата, които все още са на студено. Това каза днес кметът Васил Терзиев.

Причината за липсата на парно са планови ремонти и аварии по мрежата. Терзиев смята, че са необходими инвестиции за стотици милиони, така че в рамките на няколко години да може да се възстанови мрежата на "Топлофикация".

Общината и държавата не трябва да си прехвърлят топката, а да решат как ще направят тези инвестиции и какво ще се прави с дълга, каза още кметът.

Според него първата крачка е Общинският съвет да направи независима оценка на състоянието на "Топлофикация" и да се вземе решение как да се развива дружеството.