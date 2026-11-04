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Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София"

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васил терзиев сос поеме отговорност бъдещето топлофикация софия
Снимка: БТА/Архив
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Принципал на "Топлофикация София" е Столичният общински съвет. Той трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София", а изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза, заяви кметът на София Васил Терзиев в позиция, изпратена до медиите от Столичната община.

"Хиляди софиянци отново са без парно, а веднага след изборите правителството обяви, че природният газ поскъпва с 32,52%. Съжалявам, че за "Топлофикация София" отново се говори, едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление", отбеляза Терзиев.

Кметът напомни, че два пъти в този мандат е внесъл доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ и че продължава да настоява за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение.

Терзиев допълни, че през последните две години "Топлофикация София" се управлява по-добре, но продължаващите аварии показват, че дори доброто управление не може да компенсира десетилетия безстопанственост.

"Чувам предложения за одържавяване, включително от хора, които са общински съветници повече от десетилетие. Категорично, според мен и експертите, лошо решение, което няма да подмени остарелите тръби, да осигури милиардите за модернизация или да гарантира по-добра услуга на предвидима цена", отбеляза още Терзиев.

#кметът Васил Терзиев #Васил Терзиев #"Топлофикация София" #Столичен общински съвет #новини в Метрото

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