Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София"

Принципал на "Топлофикация София" е Столичният общински съвет. Той трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София", а изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза, заяви кметът на София Васил Терзиев в позиция, изпратена до медиите от Столичната община.

"Хиляди софиянци отново са без парно, а веднага след изборите правителството обяви, че природният газ поскъпва с 32,52%. Съжалявам, че за "Топлофикация София" отново се говори, едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление", отбеляза Терзиев.

Кметът напомни, че два пъти в този мандат е внесъл доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ и че продължава да настоява за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение.

Терзиев допълни, че през последните две години "Топлофикация София" се управлява по-добре, но продължаващите аварии показват, че дори доброто управление не може да компенсира десетилетия безстопанственост.