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КЗП завежда два иска срещу "Топлофикация София", ако не обезщети засегнатите потребители

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топлофикация софия представи график погасяване задълженията булгаргаз поиска кевр
Снимка: БГНЕС
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КЗП завежда два колективни иска срещу „Топлофикация – София“ заради оставените без топла вода и парно хиляди столичани, ако дружеството не обезщети засегнатите. Това обявиха от Комисията в писмо, изпратено до столичния кмет, Столичния общински съвет, Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и до КЕВР.

В него председателят на КЗП Мая Манолова информира, че в институцията са постъпили множество жалби от потребители на топлинна енергия от кварталите „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“, „Дървеница“ и др., които се обслужват от ТЕЦ „София-изток“. В жалбите потребителите се оплакват от липса на топла вода за продължителен период от време, достигащ до повече от 60 дни, и от липса на парно от началната обявена дата на предоставянето на услугата - 29 октомври 2026 г.

Манолова подчертава, че съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ на клиенти в София, продавачът има право временно да спре топлоснабдяването без предварително уведомяване на клиента, но за не повече от 48 часа, но в описаните жалби става дума за много по-дълъг период от време, в който хората са оставени без достъп до топла вода, а вече и до отопление.

„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно особено през отоплителния сезон е крайно неприемливо както от законова, така и от морална гледна точка“, се посочва още в документа и се настоява за незабавни действия, които Столичната община, като собственик на „Топлофикация София“, да предприеме за разрешаване на кризата.

КЗП настоява за извънредно свикване на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС, да бъде представен точен график за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони,а „Топлофикация – София“ да изпълни задължението да изплати неустойка на засегнатите потребители в размер на недоставената топлинна енергия, дължимо от 01 ноември 2026 г. за всеки следващ ден без топлоподаване.

Неустойките следва да бъдат начислени във фактурите на засегнатите потребители за месец ноември, се посочва още в писмото.

Манолова подчертава, че в случай че „Топлофикация София“ не изпълни задълженията си, КЗП ще заведе колективни искове за изплащане на дължимите неустойки, както и за обезщетяване на вредите, причинени на колективния интерес на потребителите.

В заключение се посочва, че КЗП ще инициира и промени в Общите условия относно отговорността на дружеството при неизпълнение на неговите задължения, включително за предоставяне на топла вода.

„КЗП предупреждава, че Общите условия са неразделна част от лицензията за осъществяване на дейността на „Топлофикация – София“ и системното неизпълнение на съществени клаузи от тях се счита за нарушение на лицензията, което води до съответните последствия за топлофикационното дружество, включително отнемане на лицензията“, се казва още в писмото.

#колективни искове #без топла вода и парно #"Топлофикация София" #КЗП #новини в Метрото

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