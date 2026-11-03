Омбудсманът поиска спешно изслушване в парламента заради продължителните аварии на „Топлофикация София“

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към председателя и членовете на Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание с предложение за спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД заради множеството аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на столицата.

Повод за реакцията са стотиците жалби и сигнали, постъпили в институцията. Гражданите съобщават за чести аварийни спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена.

Засегнати са хиляди домакинства в кварталите „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“, „Дружба 2“ и други райони на столицата.

Припомняме, че проблемите продължават от края на август 2026 г. Въпреки обявения планов ремонт и профилактика на съоръженията в периода от 28 август до 13 септември, след приключването им последваха множество аварии. В редица случаи отстраняването им надхвърля нормативно определения 48-часов срок.

Особено притеснителен е фактът, че в някои сгради прекъсванията на топлоснабдяването, включително плановите и последвалите аварийни спирания, са с обща продължителност над два месеца. А проблемите продължават и през ноември, след началото на отоплителния сезон.

Омбудсманът обръща внимание на обезпокоителната ситуация и с оглед на данните, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври 2026 г. Според тях към септември „Топлофикация София“ ЕАД е изпълнило едва около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма.

Делчева подчертава, че продължителното лишаване на гражданите от топла вода, липсата на предвидимост и недостатъчната информация за сроковете за отстраняване на авариите изискват своевременна реакция от всички компетентни институции.

Тя посочва, че са обезпокоителни и сигналите за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. Според гражданите в някои случаи те водят до наводняване на приземни етажи и създават риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите. Това налага своевременна проверка и оценка на потенциалните рискове за безопасността на живеещите.

Омбудсманът припомня, че още през септември 2026 г. е сезирала министъра на енергетиката, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и общинските власти. Поискани са извънредни проверки на техническото състояние на съоръженията и мерки за гарантиране на качествено и непрекъснато топлоснабдяване.

Сега Велислава Делчева предлага парламентарната Комисия по енергетика да изслуша ресорния министър, членовете на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, председателя на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и председателя на КЕВР.

Целта е да бъдат изяснени причините за системните аварии, техническото състояние на топлопреносната мрежа, изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, наличният ресурс за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на нормалното топлоснабдяване.

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството, като се има предвид и информацията от „Булгаргаз“, според която дълговете на „Топлофикация София“ ЕАД вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва“, допълва Делчева.