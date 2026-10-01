Жители на столичния квартал "Младост" излязоха на протест срещу "Топлофикация София"

С викове "Оставка" жители на столичния квартал "Младост" излязоха на протест заради липсата на топла вода седмици наред. До множество аварии в квартала се стигна след като беше пуснат след планов годишен ремонт най-големият ТЕЦ "София изток".

Хората казаха, че от дни столичното парно отлага пускането на топлата вода като поставя различни срокове за отстраняването на авариите. Подобни проблеми има и в кварталите "Гео Милев", "Изток", "Дианабад" и "Дружба". Справка на сайта на компанията показва, че част от авариите ще бъдат остранени към края на октомври.

Потърсихме топлофикационното дружество и оттам ни отговориха, че се работи по авариите приоритетно.

"Големият брой аварии налага те да бъдат отстранявани последователно, с приоритет към тези, които засягат повече абонатни станции. Именно динамиката на аварийната ситуация е причина в отделни случаи предварително обявените срокове за възстановяване да бъдат променяни", обясниха от дружеството.

От там отрекоха да е имало грешки след пускането на ТЕЦ-а, а причина за множеството аварии е лошото състояние на топлопреносната мрежа.

"Високата аварийност и амортизацията на мрежата са и причината "Топлофикация София" паралелно с отстраняването на пробивите да подменя по-големи компрометирани участъци, за да ограничи риска от аварии и продължителни прекъсвания на топлоснабдяването в бъдеще", уверяват от там.

Междувременно тече и проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране, която се очаква да бъда готова до дни.