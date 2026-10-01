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КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври

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кевр обсъжда поевтиняване природния газ септември
Снимка: БТА
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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за октомври от 44,09 евро/MWh, без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това съобщиха от енергийния регулатор.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природния газ на крайните снабдители и на топлофикационните дружества. Цената е с 5,99% по-висока спрямо септември.

КЕВР не е одобрила актуализираното искане на „Булгаргаз“ за цена от 44,41 евро/MWh, което би означавало допълнително увеличение с 0,33 евро/MWh.

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ за месец октомври, тъй като това е неприемливо“, заяви на заседанието председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

В ценовия микс за октомври са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ по договори с търговци, предвиден е и минимален добив от ПГХ „Чирен“.

От КЕВР посочват, че цената на природния газ формира над 70% от крайната цена на битовото отопление, поради което резките промени се отразяват пряко на потребителите.

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