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Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

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Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
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Със заповед на заместник-министър председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев считано от днес Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Асен Ненчев е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема „Преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж“.

Има над 20 години професионален опит в Лондон и България. Заемал е висши позиции, бил е член на управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор, с фокус върху корпоративните финанси, енергийния сектор, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

Кариерата му включва работа в международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Ненчев е бил изпълнителен директор на „София Тех Парк“, където е отговарял за управлението и развитието на организацията и нейните стратегически направления.

Той има богат опит в управление и развитие на стратегически инвестиционни проекти, както и в областта на финансите, инвестициите и стратегическото управление.

Поема поста от досегашния изпълнителен директор на БАИ Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността.

„Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел. Надявам се с общи усилия да надградим постигнатото до момента и да продължим да развиваме България като привлекателна дестинация за инвестиции“, каза при встъпването си в длъжност новият изпълнителен директор Асен Ненчев.

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#Асен Ненчев # Българската агенция за инвестиции #новини в Метрото

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