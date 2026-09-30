Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението

Не закъсняха и политическите реакции след убийството на знакова фигура от бизнеса и футбола в Пловдив - Илиян Филипов . От ДБ и "Възраждане" заявиха, че подобен престъпен акт препраща към знаковите убийства от 90-те години на миналия век. От партията на Костадинов внесоха искане за изслушване на вътрешния министър и на главния секретар във вътрешната комисия утре. От ПБ, ГЕРБ и ДПС не коментираха.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Тракторът беше убит последно, което не беше чак толкова отдавна. Но тук, по отношение на този случай, има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между него и г-н Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик, и всички произтичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение."

Петър Петров, "Възраждане": Доста притеснителен сигнал особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната кампания. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане на едни отдавна отминали времена, въпреки че премиерът Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила. Но, тъй като ние считаме, че има много важни въпроси, на които обществото има право да получи отговор, за това днес внесохме искане за изслушване на министър Демерджиев."