БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление.

илиян филипов предложи президента славия венцеслав стефанов явят детектор лъжата
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил убит в стрелба в Пловдив, научи БНТ.

Сигнал за престъплението на адрес в пловдивски квартал е получен около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на бизнесмена.

Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. По случая работят екипи от областната дирекция на МВР в Пловдив и главна дирекция на национална полиция.

Полицейски екипи са забелязани и в района на Пещерско шосе. Камиони на общинското предприятие „Чистота“, пътуващи към депото в Шишманци, се придружават от полиция. Предполага се, че проверките са част от действията по издирване на евентуални следи, свързани с престъплението. Разследването е мобилизирало значителен ресурс на криминалната полиция в Пловдив.

Илиян Филипов е знакова фигура от пловдивските бизнес среди. Собственик е на една от най-големите транспортни фирми в България. В Пловдив той е изключително популярно име и заради ключовата си роля във възраждането на местния Ботев, като неговата компания бе и основен изпълнител при изграждането на клубния стадион „Христо Ботев“.

Очаква се специален брифинг от областната дирекция на МВР в Пловдив.

Вижте повече във видеото!

#Илиян Филипов #ПФК Ботев Пд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
2
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
3
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
4
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар Самуил
5
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар...
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
6
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
4
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Български футбол

Младежите на България гостуват на Чехия по пътя към Евро 2027
Младежите на България гостуват на Чехия по пътя към Евро 2027
Кирил Котев: Оставката на Александър Димитров ни изненада Кирил Котев: Оставката на Александър Димитров ни изненада
Чете се за: 02:15 мин.
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
16314
Чете се за: 02:02 мин.
Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват
Чете се за: 01:12 мин.
Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА
Чете се за: 02:22 мин.
Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянен арест на задържания...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Протести в Румъния срещу връщането на униформите в училище
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Депутатите изслушват Демерджиев заради изнесените данни за Пеевски
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Напрежение в ДГ „Буратино“ в Божурище: Служители са...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ