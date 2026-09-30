Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов

Президентът на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил убит в стрелба в Пловдив, научи БНТ.

Сигнал за престъплението на адрес в пловдивски квартал е получен около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на бизнесмена.

Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. По случая работят екипи от областната дирекция на МВР в Пловдив и главна дирекция на национална полиция.

Полицейски екипи са забелязани и в района на Пещерско шосе. Камиони на общинското предприятие „Чистота“, пътуващи към депото в Шишманци, се придружават от полиция. Предполага се, че проверките са част от действията по издирване на евентуални следи, свързани с престъплението. Разследването е мобилизирало значителен ресурс на криминалната полиция в Пловдив.

Илиян Филипов е знакова фигура от пловдивските бизнес среди. Собственик е на една от най-големите транспортни фирми в България. В Пловдив той е изключително популярно име и заради ключовата си роля във възраждането на местния Ботев, като неговата компания бе и основен изпълнител при изграждането на клубния стадион „Христо Ботев“.

Очаква се специален брифинг от областната дирекция на МВР в Пловдив.

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