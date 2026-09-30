Прокуратурата в Пловдив ще иска постоянен арест на задържания испански гражданин

Прокуратурата в Пловдив ще поиска постоянното задържане на испанския гражданин, арестуван преди дни при акция на ДАНС край Калофер. Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Обвинен е в държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. При акцията разследващите откриха 35 саксии с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни вещества. Експертизата на иззетите растения трябва да установи - какво точно е съдържанието им? Испанецът от години живее у нас и се е представял за духовен посредник и е създал общност от последователи. По неофициални данни, разследването е свързано и със сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012 година, чиято дейност е свързана с церемонии, личностна трансформация и себепознание.