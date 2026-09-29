Жълт код за силен вятър в шест области у нас утре

Много ветровито, със силен североизточен вятър, ще бъде утре в Източна и Югоизточна България.

Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен, също с посока от североизток.

Ще бъде предимно слънчево с повече облаци преди обяд над южните райони от страната и изолирани превалявания главно в югоизточните. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София и по Черноморието – около 20°.

Опасно силен вятъра се очаква и на морския бряг. Ще бъде предимно слънчево, с превалявания на места по южното крайбрежие.

В планините ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. В масивите от Южна България на места ще превали слаб дъжд. По високите части, където максималните температури ще бъдат около нулата, ще превалява сняг.

Много ветровито ще бъде и в югоизточните райони от Балканите, а в южните ще има и валежи. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но хладно за края на септември.

Слънчево ще бъде и в по-голямата част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон. С валежи ще бъде в страните от Западна Европа, където в повечето райони температурите ще бъдат по-високи от обичайните за сезона.

У нас през следващите дни предстои понижение на температурите, по-съществено на минималните и на отделни места, главно в Западна България, ще има условия за слани.

В Източна България и по Черноморието до събота ще остане много ветровито, с временно силен северен вятър. Ще има и валежи от дъжд, значителни по количество в югоизточните райони.

В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще остане хладно за началото на октомври. Слабо затопляне предстои в неделя.