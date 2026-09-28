Ветровито и хладно за сезона в понеделник

Ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен вятър, в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно силен, от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 14°, в София – около 10°, а максималните – между 19° и 24°, в София – около 19°.

И по Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 21° до 23°. Температурата на морската вода е 21° - 22°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Във вторник превалявания от дъжд ще има в Източната България и планинските райони, като в районите с надморска височина над 2000 метра ще превалява сняг.

През следващите дни валежи ще има на повече места в страната, към четвъртък-петък се повишава вероятността на места в Централна и Източна България валежите да са значителни.

Ще бъде ветровито, с умерен и силен североизточен вятър, а температурите ще продължат да се понижават и в петък минималните ще бъдат между 3° и 8°, максималните – между 14° и 19°.