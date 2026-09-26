БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Облачно време и валежи в съботния ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
облачно време валежи съботния ден
Слушай новината

Днес ще преобладава облачно време. На много места в Източна и Южна България. Вятърът ще е до умерен от север-североизток, в крайните източни райони – временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието – до 16°, за София – около 8°, максималните – между 17° и 22°, за София – около 17°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина и сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони.

През следващите дни вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили. Облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Следва слабо повишение на температурите във вторник.

#облачно и дъждовно #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
3
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
4
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната
5
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
6
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Времето

Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Облачно, дъждовно, хладно и ветровито време Облачно, дъждовно, хладно и ветровито време
Чете се за: 02:22 мин.
С валежи в последния ден от работната седмица С валежи в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:35 мин.
Облачно, ветровито и дъждовно в края на седмицата Облачно, ветровито и дъждовно в края на седмицата
Чете се за: 02:45 мин.
Валижи над Западна България в петък Валижи над Западна България в петък
Чете се за: 02:45 мин.
Очакват ни условия за слани в четвъртък Очакват ни условия за слани в четвъртък
5795
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен
Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започна мирното посещение на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия Започна мирното посещение на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Радослав Росенов е европейски шампион Радослав Росенов е европейски шампион
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР) Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
От Шекспир до Космоса — планетологът Ставро Ивановски
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
"Преследвай мечтите си, никога не се отказвай!": Никол,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Папа Лъв XIV на "Стад дьо Франс" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ