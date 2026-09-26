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Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Руският президент Владимир Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост".

По неговите думи "определени кръгове" умишлено удължават конфликта в Украйна. Путин заяви, че Русия "ще прецени внимателно" преди да се върне към мирните преговори.

Тристранните разговори между Москва, Киев и Вашингтон за в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари.

Разногласията между Украйна и Русия остават за териториалните спорове и евентуалното мирно споразумение.

#войната в Украйна #Владимир Путин #европейски държави

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