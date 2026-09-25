Жители на пет села край Поибрене на протест, искат път без "дупки убийци"

Жители на 5 села излязоха на протест край пазарджишкото село Поибрене заради лошото състояние на пътя. За около час и половина движението по пътя беше периодично ограничавано.
Протестиращите настояват за спешни мерки по най-опасните участъци и за конкретни срокове за започване на основния ремонт на трасето. По думите им пътят е с множество дупки, на места липсва пътна маркировка, а растителност навлиза в пътното платно.
Трасето се използва и като алтернативен маршрут при проблеми или затваряне на автомагистрала „Тракия“. От пътната администрация им отговориха, посочиха, че до края на годината са планирани и допълнителни ремонтни дейности по компрометираните участъци.
Павел Хрисков:
Лично аз до момента имам спукана възглавница на кола, спукана джанта, три спукани гуми и това само за 6 месеца. Само по този път при положение, че аз не пътувам всеки ден.
Христина Павлова:
Преди 2 седмици, пак заради лош път и несъобразена скорост, аз претърпях ПТП, в момента колата за нищо не става и аз съм жива по чудо.
Румен сачански - директор ОПУ - София:
Знаете как са нещата с държавния бюджет, получим ли финансиране ние сме готови да стартираме ремонта, говоря за превантивен ремонт на пътя. Иначе мога да кажа, че миналата година около милион сме похарчили за изкърпване на участъка