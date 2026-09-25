Жители на пет села край Поибрене на протест, искат път без "дупки убийци"

Жители на 5 села излязоха на протест край пазарджишкото село Поибрене заради лошото състояние на пътя. За около час и половина движението по пътя беше периодично ограничавано.



Протестиращите настояват за спешни мерки по най-опасните участъци и за конкретни срокове за започване на основния ремонт на трасето. По думите им пътят е с множество дупки, на места липсва пътна маркировка, а растителност навлиза в пътното платно.

Трасето се използва и като алтернативен маршрут при проблеми или затваряне на автомагистрала „Тракия“. От пътната администрация им отговориха, посочиха, че до края на годината са планирани и допълнителни ремонтни дейности по компрометираните участъци.