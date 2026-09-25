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Радослав Росенов е европейски шампион!

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Спорт
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До този момент Росенов имаше шест европейски титли при юношите, а това е негово първо европейско злато при мъжете.

Радослав Росенов
Снимка: Startphoto.bg
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Радослав Росенов е европейски шампион по бокс за мъже в категория до 60 килограма! 22-годишният русенец спечели титлата след победа над украинеца Айдер Абдураимов във финала.

До този момент Росенов имаше шест европейски титли при юношите, а това е негово първо европейско злато при мъжете.

Абдураимов започна битката по-агресивно и зае центъра на ринга. Украинецът притисна Росенов на няколко пъти до въжетата в първата минута, но националът ни не допусна тежки удари. Контриращите атаки на русенеца ставаха все по-точни с напредването на рунда, но пресата на Абдураимов не утихваше.

След първата минута на втория рунд Росенов реши да разменя удари от близка дистанция, а аркадата над дясната му вежда се отвори.

В решаващия трети рунд българинът и украинецът се впуснаха в тежки размени, което доведе до чести клинчове. Новият европейски шампион игра с увереност и агресия в последните 90 секунди и показа сърце и воля, за да стигне до първата си европейска титла при мъжете.

#Радослав Росенов #бокс

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