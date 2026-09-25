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Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм, решиха депутатите

Николай Минков от Николай Минков
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Тя ще се определя на базата на 4 критерия и ще бъде в рамките на 620 евро до 672 евро

минималната работна заплата изчислява нов механизъм решиха депутатите
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След бурни дебати парламентът прие нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата чрез промяна в Кодекса на труда. Тя ще се определя на базата на 4 критерия и ще бъде в рамките на 620 евро до 672 евро.

Напрежение в пленарната зала при обсъждане на промени в Кодекса на труда, свързани с новия начин, по който ще се определя МРЗ, и това ще става на базата на 4 критерия – покупателната способност на населението, базирана върху издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж на работните заплати и производителността на труда.

От ДБ се възмутиха, че в законопроекта липсва формулата за изчисляване на МРЗ, въпреки че на комисия вчера е била представена. Според „Възраждане“ парите ще бъдат по-малко. Управляващите не се съгласиха.

Стела Николова – ДБ: „Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И всъщност от нас се иска ние да подпишем на правителството ето този празен лист. Този празен лист, уважаеми колеги, не дава яснота на 500 хиляди български граждани, които са на МРЗ, какво ще получават от 2027 г.“

Георги Георгиев – „Възраждане“: „С предложения от вас механизъм стойността на МРЗ, по-точно, ще бъде по-малка, отколкото се предвиждаше да бъде.“

Милена Недева – „Прогресивна България“: „Това е договорено между социалните партньори. За това е постигнат консенсус как ще се изчислява и каква ще бъде рамката. От 620 до 672,80 евро.“

ПП призоваха да се запази старата формула и минималната заплата от 692 евро. Мнозинството не се съгласи.

Венко Сабрутев – ПП: „Управляващото мнозинство предлага намаляване на МРЗ с 876 евро на година. Вместо мнозинството да мисли за 13-а работна заплата за работещите бедни, те ще им вземат и 12-ата работна заплата.“

Иван Ангелов – „Прогресивна България“: „Да! Благодарение на вашия финансов министър сме в това състояние на държавата. Защото за предходните 3 години бяха изтеглени 30 млрд. лв., за да можете да увеличавате, по онзи начин, МРЗ.“

ГЕРБ и ДПС предложиха оценката за адекватността на МРЗ да се прави на всеки 2 години вместо на 3 и поискаха прецизиране на показателите.

Айтен Сабри – ДПС: „Да. Постигнато е съгласие между социалните партньори, държавата и работодателите. Прекрасно! Адмирации! Но каква е стойността на МРЗ? Идеята е хората да бъдат защитени наистина с това, което те получават – да си направят сметката, защото когато отидат в магазина, не ги питат какъв е механизмът за определяне на МРЗ, а им казват определена цена.“

Илиана Жекова – ГЕРБ-СДС: „Ако МРЗ за бъдеща година ще се определя въз основа на статистически данни от предходни години, как механизмът ще реагира при рязка промяна на икономическата среда? Как ще се отчитат навреме промените в инфлацията, доходите или разходите на домакинствата?“

Мария Тодорова – ПБ: „Наистина при тази нова реалност нямаме формулата от 2-ри клас, първия срок Х:2=МРЗ, а имаме четири критерия, събрани в един комплект, даващ един справедлив и адекватен размер на МРЗ.“

С гласовете на мнозинството беше приет новият механизъм за определяне на минималната заплата. До 15 октомври кабинетът трябва да изчисли нейния размер за 2027 г.

#нов механизъм #минимална работна заплата #депутати #новини в Метрото

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