Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско, има загинал

Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско, един човек е загинал при инцидента, съобщиха от полицията в крайморския град. Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, уточняват от полицията.

На мястото на инцидента са пет противопожарни автомобила.

На официалната страница във Фейсбук на Общината съобщават, че пожар е възникнал в стопански двор в града, който е с висока степен на опасност. От Общината призовават гражданите, които се намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара.

Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи, допълват от Общината.