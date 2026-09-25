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Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
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Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от финансовото министерство и Европейският механизъм за стабилност, от който България стана част. Форумът беше открит от премиера Румен Радев.

Два дни след обявяването на предвидените данъчни промени, сред които данъчни облекчения за родителите, въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили, правителството даде заявка за връщане към маастрихтските критерии.

Премиерът Румен Радев коментира пътя на страната ни до влизането в еврозоната и последната стъпка от това - присъединяването ни към Европейският механизъм за стабилност. Целта му е да осигури финансова стабилност в рамките на паричния съюз и в случай на нужда да подпомага държавите от еврозоната.

Румен Радев, министър-председател на България: "Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертви, цена, коятo българските граждани продължават да плащат. Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система. За предвидимост на данъчната система и на регулациите."

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев потвърди целта от 3% дефицит и посочи, че се запазват данъците, въпреки че на практика правителството наравно с данъчни облекчения за родителите, предлага и въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. По думите му годишната инфлация от 5.1% не е заради еврото. Управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност похвали България, но отчете високата инфлация у нас.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Повишението на инфлацията в България съвпадна с членството на България в еврозоната. Но това в никакъв случай не може да бъде пренесено и да бъде винено еврото за iнфлацията в България. Да припомним само, че през този период започна войната в Персийския залив, Ормузкия проток. Сега имаме още един шок с нарушените вериги на доставка. Така че да гарантираме Бюджетът за 2027 да бъде в рамките до 3% дефицит. Това ще бъде нашето голямо предизвикателство."

Снимки: Десислава Кулелиева

Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност: "Фактът, че министърът на финансите днес каза, че целта е от 5 % горе-долу дефицит тази година да падне на около 3 %, какво означава това? Означава, че България ще отговаря на правилата. Ще ги спазва и ще го направи бързо. Желая на много други държави в Европа така бързо да действат както България."

И още - инфлацията в България е третата по големина в еврозоната.

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#дефицити #министър Гълъб Донев #премиерът Румен Радев #Инфлация #новини в Метрото

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